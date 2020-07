Rozdwojone końcówki. Jak im zaradzić i pielęgnować włosy? Poznaj proste wskazówki na co dzień

Rozdwojone końcówki to częsta przyczyna podniszczonych pasm. Ogólny wygląd włosów jest nieestetyczny z tego powodu, więc pozostaje jedynie podciąć problematyczne końce. Jeśli nie chcesz więcej borykać się z rozdwojonymi końcówkami, koniecznie sprawdź, na co najlepiej zwracać uwagę podczas pielęgnacji włosów .

Rozdwojone końcówki – dlaczego się pojawiają?

Najczęstszą przyczyną rozdwojonych końcówek są liczne uszkodzenia mechaniczne wynikające np. z tarcia i szarpania włosów. Do tego mogą doprowadzić: nieprawidłowe szczotkowanie, zahaczanie pasm o ubrania, a także zbyt mocne pocieranie po myciu. Również suszenie przy użyciu ciepłego powietrza powoduje rozdwojenie końcówek. Złe nawilżenie i odżywienie pasm to kolejne przyczyny problemów z włosami. Podobnie jak farbowanie, rozjaśnianie oraz stosowanie zbyt wielu kosmetyków do stylizacji. Rozdwojone końcówki niestety wpływają na pogorszenie kondycji włosów.