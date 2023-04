Rozenek-Majdan w wiosennej odsłonie. Co nosi zamiast płaszcza?

Rozenek-Majdan wybrała to zamiast płaszcza

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała ostatnio na Instagramie zdjęcie ze swoim synem Tadeuszem, które zostało zrobione podczas wiosennego spaceru wieńczącego Święta Wielkanocne. Gwiazda TVN-u założyła jasne jeansy z wysokim stanem i zestawiła je z gładkim, białym T-shirtem. Lecz "daniem głównym" było to, co zarzuciła na wierzch. I nie chodzi o płaszcz. Rozenek-Majdan włożyła beżowy, pleciony kardigan, który sięgał jej aż do kostek.