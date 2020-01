WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 sarsa Maja Kołodziejczyk 5 godzin temu Sarsa zmieniła fryzurę. Słynne "różki" spełniły już swoją rolę? Sarsa była zanana ze swojej charakterystycznej fryzury, której nieodzownym elementem były doczepione "różki". Wiemy, dlaczego piosenkarka zdecydowała się na zmianę uczesania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sarsa bez słynnych różków (ONS.pl) Sarsa w ciągu pięciu ostatnich lat wylansowała 14 hitów i nagrała 3 albumy, a na okładce każdego z nich pozowała w charakterystycznej fryzurze. Ostatnio fani zwrócili uwagę na zmianę wyglądu wokalistki, a konkretne brak ułożonych z włosów "różków". Przypominamy, że to właśnie one były nieodzownym elementem image’u Sarsy. Sarsa zrezygnowała ze słynnych "różków" Zmiany przyszły stopniowo. Najpierw 30-latka zastąpiła splecione z włosów rogi trójwymiarowymi różkami, a z czasem zrezygnowała nawet i z nich. Przypominamy, że na początku kariery Sarsy wiele osób określało jej fryzurę, jako "dziwaczną". W skrajnych przypadkach dopatrywano się w niej nawet odniesień do satanizmu. Takie podejrzewania były jednak dalekie od prawdy. Okazało się, że Sarsa jest bardzo wierząca i zdecydowanie należy do drużyny Jezusa. Wokalistka przyznała, że nietypowy wizerunek sceniczny pomagał jej wzbudzić emocje u odbiorców. "Różki" odzwierciedlały jej temperament i podkreślały buntowniczą naturę 30-latki. Sarsa zrezygnowała z tego elementu, ponieważ doszła do wniosku, że przyszedł najwyższy czas na zmianę wizerunku. W najbliższej przyszłości gwiazda wciąż będzie stawiać muzykę na pierwszym miejscu. Podczas prac nad trzecim albumem Sarsa sama zajęła się produkcją utworów, do każdej z piosenek namalowała obraz i wciąż nie zamierza zwalniać tempa. Wraz z nową fryzurą piosenkarka wkracza w kolejny etap ważny dla rozwoju jej dalszej kariery. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne