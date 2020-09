Schab duszony. Co powiesz na klasyczny przysmak w smakowitym sosie?

Schab duszony – dlaczego jest popularny?

Schab duszony – sprawdzony przepis

1. Umyj i pokrój w plasterki marchewkę, cebulę i pora.

2. Umyj schab, po czym pokrój go na plastry 2-3 cm, a następnie rozklep.

3. Plastry delikatnie podsmażaj na patelni, ale w małej ilości oleju.

4. Podsmażone mięso przełóż do rondla i zalej wodą. Pamiętaj, że schab musi zostać całkowicie przykryty.

5. Dodaj warzywa i przyprawy.

6. Duś schab z dodatkami około godziny, aż mięso zmięknie.

7. Rozrób mąką z wodą (nie może być grudek) i wlej do gotującego się wywaru.

8. Wymieszaj energicznie do zgęstnienia, po czym zagotuj.