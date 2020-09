Sekret wybornego rosołu. Jeden owoc zadziała cuda. Dodaj go do wywaru

Przepis na rosół. Odrobina słodyczy, by podkreślić smak

By to osiągnąć, warto do gotującego się rosołu dodać pół słodkiego, dość twardego jabłka – miękkie zbyt szybko się rozgotuje i bulion nie będzie idealnie klarowny. Słodycz owocu podkreśli smak mięsa i sprawi, że całość nabierze bardziej intensywnego, szlachetnego smaku. Dodawanie owoców do wytrawnych potraw nie jest przecież nowością w polskiej kuchni. Dość wspomnieć kaczkę w jabłkach, suszone śliwki wrzucone do bigosu czy polędwiczki wieprzowe podawane z morelami.