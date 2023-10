Sięgnęła po odważny wzór. Można go kochać lub nienawidzić

Animalistyczny wzór to niełatwy do okiełznania trend, który szybko weryfikuje modowe ekspertki i amatorki. Wyrocznie mody instruują, aby unikać głębokich dekoltów, długości mini, mnogości detali i fantazyjnych fasonów, kiedy mamy do czynienia ze zwierzęcym wzorem. I zdecydowanie warto mieć to na uwadze, ponieważ animalistyczny trend co chwila powraca do mody jak bumerang.