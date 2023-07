Skuteczna pułapka na muszki owocówki. Znikną co do jednej

Łyżkę octu balsamicznego wlej do niewielkiego słoiczka, a następnie dolej do niego łyżkę płynu do mycia naczyń. Nie mieszaj tych produktów ze sobą. Otwór w słoiku pokryj folią spożywczą albo papierem do pieczenia. Zwiąż całość gumką recepturką, żeby folia bądź papier trzymały się słoika. Następnie za pomocą noża zrób kilka niewielkich otworów. Tak przygotowaną pułapkę połóż w miejscu, w którym przebywają muszki. Zapach octu zwabi je do słoika, a kiedy będą się chciały nim posilić, utoną w gęstym płynie do mycia naczyń. Gdyby chciały uciec, powstrzyma je przed tym folia czy też papier.