"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia już mogła być gwiazdą TVN. Próbowała sił w hitowym programie

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jedna z flagowych produkcji telewizji TVN. We wrześniu 2023 roku stacja rozpoczęła już dziewiątą edycję programu, w którym nieznajomi poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. W pary łączy je grono ekspertów - w tym sezonie są to psycholożki: Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol.