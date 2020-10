Sonia Bohosiewicz molestowana? Staśko nie ma litości

"Dotknięcie w pierś bez wyraźnej zgody to ZAWSZE molestowanie"

- Sonia Bohosiewicz zamieściła zdjęcie, na którym aktor ją dotyka i skomentowała żartobliwie: "Ja też byłam zaskoczona ręką pana Michała-statysty!" – pisze Maja Staśko . - Pod spodem komentarze: "Oj tam oj tam", "Co podotykał, to jego". Rozmawiałam z Sonią, wyjaśniła, że to jej bohaterka była zaskoczona, a nie ona. Ale niezależnie od tego komentarze wprost bagatelizowały to zdarzenie. Nie życzę żadnej osobie po doświadczeniu molestowania, żeby trafiła na taki obraz molestowania i komentarze: "Oj tam oj tam" czy "Nie przesadzajcie, to tylko żart" – dodaje.

- Molestowanie to nie żart. Niezależnie od tego, czy osoba, która jej doświadczyła, śmieje się, czy płacze – to była przemoc. Bo śmiech to tylko reakcja – przemoc była wcześniej, gdy dotknięto bez zgody. Każda reakcja jest ok, to nie ona jest tu problemem – tłumaczy. – A gdy sytuacja ma miejsce przed setkami tysięcy widzów, dyskomfort jest tym większy. Jeśli krzywdzona zareaguje śmiechem – nagle to ona okazuje się winna, nie molestujący. To ona nie ma dystansu i jest sztywna – bo zareagowała na molestowanie inaczej niż przez śmiech – dodaje.