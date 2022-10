Spaliłaś włosy rozjaśniaczem i chcesz je uratować? Te metody czynią cuda

W pielęgnacji zniszczonych pasm może także pomóc domowy olejek. Aby go wykonać, musimy podgrzać oliwę i przelać ją do szklanej butelki. Do płynu dodajemy olejek rozmarynowy. Później wmasowujemy kosmetyk we włosy i pozostawiamy na około 20 minut. Na koniec myjemy głowę szamponem. Nawilżające właściwości oliwy z oliwek i przeciwutleniające właściwości rozmarynu, pomogą w regeneracji spalonych włosów. Taki zabieg możemy stosować raz w tygodniu.