Spotkała na stoku inną gwiazdę. Od razu pochwaliła się wspólnym zdjęciem

To już kolejna, wspólna podróż Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para wybrała się tym razem na zimowy wypad do Włoch, na który zabrała również dzieci aktorki z poprzedniego związku: Adama i Helenkę. Z tego, co możemy zaobserwować na Instagramie, większość czasu spędzają wspólnie na stoku i to właśnie tam spotkali inną, polską gwiazdę. Co więcej, to aktorka, z którą Katarzyna Cichopek gra w "M jak miłość".