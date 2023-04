Spryskaj tą mieszanką szybę w piekarniku. Po 15 minutach będzie jak nowa

W ten sposób wyczyścisz piekarnik. Wszystkie składniki masz w domu

Jeśli nagle zorientujesz się, że przezroczysta szyba piekarnika stała się brązowa, to znak, że jest ona bardzo zanieczyszczona. Trzeba ją umyć i to jak najszybciej. Jak to zrobić? Przede wszystkim, trzeba rozkręcić szybkę piekarnika. Brud osadza się wewnątrz szybki, a tej nie da się wyczyścić bez rozkręcenia. Potrzebny ci będzie mały śrubokręt i druga osoba do pomocy. Dwie ręce nie wystarczą, potrzebny będzie jeszcze ktoś, kto podtrzyma wypadającą szybkę.