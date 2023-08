Stanęła na ściance. Zaprezentowała się w szalonej mini

Heidi Klum znana jest bowiem z odważnego podejścia do mody, co przysporzyło jej tyle samo wzlotów, co upadków, czyli po prostu stylizacyjnych pomyłek. Często balansuje na krawędzi kiczu i przesady, co – nie da się ukryć – jest ryzykowne. Jednak tym razem wybroniła swój look śpiewająco. Klum pozowała na ściance i w studiu nagraniowym, czego efektem są liczne zdjęcia opublikowane na Instagramie (obserwowanym przez ponad 11 milionów internautów).