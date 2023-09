Starsi mężczyźni płacą jej za wspólne podróże. Potrafi zarobić pół miliona dolarów

Sama pracuje w ten sposób od 2014 roku - wszystko zaczęło się w Nowym Jorku, gdzie studiowała na wydziale sztuk dramatycznych. Wówczas w ramach pracy dorywczej, zajmowała się striptizem. Później rozszerzyła zakres swych usług do randek. Jej klientami byli mężczyźni w wieku od 37 do 45 lat. Początkowo zarabiała ok. 300 dolarów za spotkanie. Szybko zdała sobie sprawę, że może zarobić dużo więcej, więc podniosła stawkę do 1000 dolarów.