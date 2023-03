Storczyk marnieje w oczach? Posyp ziemię tą przyprawą, a odżyje w mig

Storczyk to wymagający i kapryśny kwiat. Nie wybacza błędów. Mimo to pielęgnacja storczyka nie jest wcale tak trudna, jak mogłoby się wydawać — wystarczy trzymać się kilku zasad i konsekwentnie się do nich stosować. Zdarza się jednak, że kwiaty nie chcą zakwitnąć, a liście zaczynają żółknąć. Co można zrobić w takiej sytuacji?