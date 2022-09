Storczyki zakwitną nawet jesienią. Przestrzegaj dwóch zasad

Storczyki jesienią potrzebują mniej nawozu. Zimą zrezygnuj z niego zupełnie

Storczyki potrzebują także odpowiedniego nawożenia. W sezonie jesiennym należy zmniejszyć ilość nawozu, a zimą, od grudnia do marca, zrezygnować z niego całkowicie. To sezon zwolnionej lub zatrzymanej wegetacji, kwiaty nie potrzebują więc aż tak dużej dawki nawozu, jak wiosną i latem. Nadmiar środków odżywczych zaczną one odkładać w korzeniach, co nie będzie dla nich korzystne.