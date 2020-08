Suche łokcie. Jak szybko i skutecznie poradzić sobie z delikatną skórą?

Suche łokcie to problem estetyczny, który wiąże się również z późniejszym dyskomfortem związanym z pękaniem wrażliwej skóry . Tak naprawdę wystarczy niewiele, aby raz na zawsze uporać się z kłopotliwym wysuszeniem skóry na łokciach. O czym w takim razie należy wiedzieć i jak pielęgnować? Przekonaj się sama, jak najlepiej zapobiec suchym łokciom.

Suche łokcie – dlaczego się pojawiają?

Suche łokcie pojawiają się najczęściej w wyniku intensywnego wpływu czynników zewnętrznych. W końcu skóra w tym miejscu bywa często podrażniona oraz uszkodzona – głównie dlatego, że na łokciach opieramy cały ciężar ciała. Dodatkowo skóra na łokciach posiada naprawdę małą ilość gruczołów łojowych odpowiedzialnych za produkowanie sebum. To z kolei prosta droga do utraty wody, a w konsekwencji do odczucia suchych łokci. Jeśli odpowiednio nie zadbasz o pielęgnację tych newralgicznych miejsc, w przyszłości będziesz borykać się z wieloma konsekwencjami.