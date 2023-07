Sukienka księżnej Kate to "perełka" na lato. Podobną kupisz na wyprzedaży

Księżna Kate Middleton jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet, jeśli chodzi o podejście do mody. Jej umiejętność odświeżania klasyki jest warta uwagi – i to nie tylko w kontekście stylizacji na oficjalne spotkania z głowami państw, ale też ubrań, które wkłada w przypadku mniej wymagającego dress code’u. Szczególną popularnością cieszą się sukienki, które księżna wybiera na spotkania z podwładnymi czy charytatywne imprezy.