Sukienki na ślub cywilny. Czym się kierować podczas wyboru kreacji?

Wybór sukni ślubnej to dylemat, z którym muszą się zmierzyć przyszłe panny młode. Co z sukienką na ślub cywilny? Istnieje kilka teorii dotyczących odpowiedniego wyboru kreacji na ten wyjątkowy dzień. Niezależnie od tego, jaki charakter będzie miała ślubna uroczystość, strój musi być intrygujący i niepowtarzalny. Jak w takim razie wybrać sukienkę na ślub cywilny?

Jak wybrać sukienkę na ślub cywilny?

Często się zdarza, że pary decydują się wyłącznie na ślub cywilny albo kościelny. Rodzaj uroczystości determinuje tym samym wybór sukienki/sukni ślubnej. Dobranie kreacji na ślub w USC nie jest wcale łatwiejsze, choć przyszła panna młoda ma zdecydowanie więcej możliwości co do fasonu czy koloru sukienki. Niekoniecznie trzeba wybierać wyłącznie biel, ponieważ do ślubu cywilnego pasują także inne kolory.