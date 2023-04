Ta tuja to hit. Polacy nie mogą się jej oprzeć

Tuje to popularne rośliny, które często zdobią ogrody i działki. Zapewniają one cień i co równie ważne, prywatność, tworząc szczelny żywopłot. W tym roku wyjątkową popularnością cieszy się odmiana golden globe, która jest zaprzeczeniem klasycznej tui. Jej wysokość nie przekracza jednego metra, a rozmiar ten osiąga nie wcześniej niż po 10 latach od zasadzenia. Jeśli jesteś w gronie osób, które zdecydowały się na zasadzenie tui kulistej, nie zostało ci zbyt wiele czasu.