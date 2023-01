Takie drzwi wejściowe to "pestka" dla złodziei. Sforsują je w mig

Zwróć uwagę na ten element konstrukcji drzwi wejściowych

Na co zwrócić uwagę podczas instalowania drzwi wejściowych? Przede wszystkim na długość śrub, za pomocą których mocowane są do ramy. Im są krótsze, tym gorzej będą podtrzymywać drzwi we framudze. Jeśli mają niewiele więcej niż jeden centymetr długości, z pewnością nie powstrzymają włamywacza przez wyważeniem skrzydła i wejściem do mieszkania.