Tatuaż na szyi. O czym pamiętać przed wykonaniem zabiegu?

Tatuaż na szyi nie jest tak oczywisty, jak się wydaje. Niezależnie od wybranego wzoru oraz wybranej wielkości, od razu zwraca na siebie uwagę. Jeżeli należysz do osób odważnych, które nie przejmują się opinią innych, możesz jak najbardziej rozważyć wybór szyi jako miejsca na tatuaż. Zobacz, co warto wiedzieć przez zabiegiem.

Tatuaż na szyi – co ze znalezieniem pracy?

Nie musisz się przejmować upowszechnioną do niedawna opinią, że tatuaż utrudni poszukiwanie pracy . Osoby zajmujące się na co dzień branżą rozrywkową i artystyczną jak najbardziej mogą przemyśleć wyboru tatuażu na szyi. Jednak sprawa zaczyna być problematyczna, jeśli chodzi o pracę w urzędzie albo w banku – w takich miejscach bardzo ważny jest nienaganny wygląd. Skoro koniecznie chcesz mieć tatuaż na szyi, pomyśl o trwałej ozdobie na karku, którą łatwo zakryjesz włosami .

Tatuaż na szyi – co z wyborem fryzury?

Tatuaż na szyi – co z bólem?

Tatuaż na szyi – co z przyciąganiem uwagi?

Niestety tatuaż na szyi niewątpliwie zwraca na siebie uwagę, co niekoniecznie jest pożądane. Co prawda kark i szyja są traktowane za bardzo zmysłowe miejsca, lecz połączenie z tatuażem może okazać się dość niefortunne. Zbyt duże zainteresowanie tatuażem na szyi może spowodować dyskomfort. Ty nie będziesz go widzieć, ale na pewno znajdą się osoby dociekliwie, które nie przepuszczą okazji do nieprzyjemnego skomentowania Twojego wyglądu.