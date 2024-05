Te 3 rodzaje manicure to hity sezonu. Ich wykonanie jeszcze nigdy nie było tak proste

To już kolejny sezon, kiedy na szczycie trendów w stylizacji paznokci królują delikatne kolory – róże, odcienie beżu, klasyczny elegancki french, a także wariacje na ich temat, które stanowią dowód na to, że klasyczne kolory można przedstawić w zupełnie zaskakujący sposób. Do najmodniejszych obecnie manicure zaliczamy:

Takie stylizacje paznokci tylko pozornie wydają się trudne do wykonania. Agata przetestowała nowość na rynku, pyłki w sprayu do zdobień Baby Boomer Airbrush od NEONAIL, dzięki którym wspomniane modne efekty można uzyskać samodzielnie w domu. Nie potrzeba do tego certyfikatów ukończenia kursów stylizacji paznokci ani profesjonalnych gąbeczek, pędzelków czy innego sprzętu. Aplikacja pyłków jest bardzo prosta. Wystarczy spryskać nimi paznokcie, na których nałożona jest już druga warstwa lakieru hybrydowego. Co ważne, pyłek należy nałożyć na mokry lakier i dopiero wtedy utwardzić go w lampie. Na koniec wystarczy zabezpieczyć paznokcie topem i gotowe.