Te buty to wiosenny niezbędnik. Opczowska uwielbia je nosić do "PnŚ", bo pięknie wydłużają nogi

Innym razem Małgorzata Opczowska włożyła sandałki o beżowej bazie, lecz z przezroczystymi paseczkami. To tzw. "niewidzialne buty", które biły rekordy popularności już w zeszłym sezonie wiosenno-letnim. Prezenterka włożyła je do delikatnej, satynowej sukienki midi w odcieniu "baby blue". Wszystko wskazuje na to, że teraz jest to jej ulubiony kolor.