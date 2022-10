To my tworzymy chwile. Tworzymy modę

Nie pochodzi z zamożnej rodziny, ale to właśnie rodzina – a konkretne geny, dały jej szansę na zaistnienie. Jej matka jest Afroamerykanką, a ojciec pół-Chilijczykiem, pół-Szwajcarem. Gdy dołożymy do tego współpracę z markami lansującymi ubrania plus size, okaże się, że Paloma Elsesser to kobieta, która może reprezentować wszystkich.