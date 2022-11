To powinien być nawyk po wejściu do domu. Unikniemy włamania

Niestety jest to poważny błąd, który złodzieje często skwapliwie wykorzystują, korzystając z prostej metody "na klamkę". Włamywacze pojawiają się w blokach i dyskretnie, delikatnie naciskają za klamkę. Jeśli drzwi otwierają się i nikt nie reaguje, złodzieje wchodzą do środka i kradną to, co znajdą w przedpokoju – a przecież często zostawiamy tam torebki i plecaki. Lepiej więc dmuchać na zimne i nie zostawiać drzwi zamkniętych tylko na klamkę, nawet jeśli jesteśmy w domu.