To szybki i prosty patent. Kratka wentylacyjna będzie lśniła

Czyszczenie kratki wentylacyjnej

Dbając o nią regularnie, wystarczy, że często sięgamy do niej odkurzaczem, który pochłania cały brud lub robimy to np. nożem owiniętym w wilgotną gazę (najlepiej namoczoną wcześniej w płynie do mycia naczyń), którym możemy wyczyścić kratkę bez wyciągania jej. Co jednak w momencie, kiedy jest tak brudna, że musimy to zrobić?