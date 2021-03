Tomasz Kammel pochwalił się zdjęciem z ważnym mężczyzną. To już ćwierć wieku!

Tomasz Kammel od lat pracuje w mediach. Prezenter jest nieustannie związany z Telewizją Polską i nic nie wskazuje na to, aby wkrótce miał - podobnie jak wielu jego znajomych z pracy - zmienić stację. W ostatnim czasie sporo mówiło się o odejściu z TVP Marzeny Rogalskiej - to z nią Kammel tworzył "śniadaniowy" duet. Prezenter nie zdecydował się jednak na skomentowanie tej sytuacji. Na profilu Tomasza KAmmela pojawiło się za to zdjęcie z niezwykle ważną dla niego osobą - młodszym bratem Friederikiem, który na co dzień mieszka ze swoim tatą w Niemczech.