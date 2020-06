Tonik złuszczający. Dlaczego warto z niego korzystać i czym się kierować podczas wyboru?

Czy wiesz co zapewnia tonik złuszczający? Przede wszystkim wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe, a także przygotowuje skórę do etapu nawilżenia. Tonik z kwasami może być stosowany przez okrągły rok, ponieważ posiada bezpieczne stężenie, które nie uszkodzi skóry. Co jeszcze warto wiedzieć o toniku złuszczającym?