Trik z kartą hotelową na wagę złota. Zawsze przydaje się w podróży

W wielu hotelach na całym świecie zamiast klucza do pokoju, goście otrzymują specjalną kartę. Zwykle służy ona nie tylko do otwierania drzwi, ale także do uruchomienia prądu, co uniemożliwia korzystanie z gniazdek po wyjściu z pokoju. Istnieje jednak bardzo prosty sposób, aby to ominąć.