Triki sprzedawców, by sprzedawać jeszcze więcej. Tu wszystko ma znaczenie

Dziś tu, a jutro tam

Każdy z nas ma sklepy, do których chodzi regularnie. Pewnie niejednokrotnie zdenerwowaliście się, gdy w konkretnym miejscu nie było już waszego ulubionego produktu. W jego miejscu stało coś zupełnie innego. To kolejny trik, który wykorzystują sprzedawcy, by zmusić klientów do przejścia się po sklepie.