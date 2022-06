Trzy kremy na noc, których nie znasz, a są świetne

Noc to pora, kiedy dzieją się rzeczy magiczne i to nie tylko w literaturze, bajkach czy filmach. Kiedy my smacznie śpimy, nasz mózg nadal pracuje na wysokich obrotach, a skóra jest najbardziej podatna na pielęgnację. Wieczorem zwiększa się przepuszczalność skóry, substancje odżywcze i nawilżające łatwiej i intensywniej wnikają w jej głąb. W skórze zachodzą także procesy regeneracyjne. Nocą wzrasta temperatura ciała, skóra oczyszcza się z toksyn, dotlenia, uelastycznia i najlepiej chłonie składniki aktywne zawarte w kosmetykach. Jeśli to wykorzystasz i przed pójściem spać nałożysz na twarz odpowiedni krem, owa magia, o której pisaliśmy wyżej, zadzieje się na twojej twarzy. Zmarszczki będą się wypełniać, skóra napinać i nawilżać, pory zwężać. Naprawdę warto pamiętać o wieczornej pielęgnacji.