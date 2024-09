Pierwszym prawdopodobną przyczyną usychania tui jest nieodpowiednia ilość wody. Mało kto bowiem ma świadomość, że tuje należy podlewać również w okresie zimowym . Żywotniki, do których należą tuje, nie potrafią pobierać płynów ze zmarzniętej ziemi, dlatego wymagają dostarczenia wody przez ogrodnika.

Jeżeli chcemy zadbać o nasze rośliny, nie możemy pominąć kroku pielęgnacyjnego, jakim jest odpowiednie nawożenie. Podstawową metodą jest tzw. nawożenie doglebowe - w końcu to z ziemi systemy korzeniowe pobierają najwięcej witamin, minerałów i składników odżywczych.

Drugą metodą jest nawożenie dolistne , czyli stosowanie specjalnych oprysków z roztworów nawozów. W tym przypadku szukajmy produktów, które posiadają w składzie siarczan magnezu - związek ten uzupełni w roślinach braki siarki oraz magnezu, co pozytywnie wpłynie na kondycję tui.

Aby tuje rosły gęste i piękne, niezwykle istotne jest ich podcinanie. Dodatkowo w ten sposób uformujemy żywopłot o interesującym nas kształcie. Gałęzie wystarczy przycinać trzy razy w roku, jednak każda z przycinek musi zostać wykonana w czasie od marca do sierpnia .

