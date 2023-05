Tył sukni jest niepozorny. Ale wystarczyło, że się odwróciła

Dua Lipa to nie tylko uzdolniona wokalistka, ale od niedawna także projektantka mody. Gwiazda może pochwalić się współpracą z włoskim domem mody. Na pokaz Dua Lipa x Versace, artystka zdecydowała się pojawić w czarnej sukience z odważnymi wycięciami.

Dua Lipa to autorka znanych hitów, takich jak: "New Rules", "Don't Start Now" czy "Leviating". Teraz artystka może nazywać się także projektantką mody. Niedawno premierę miała długo wyczekiwana kolekcja ubrań, która powstała we współpracy z Donatellą Versace.

27-latka przyjaźni się z włoską projektantką, wielokrotnie pokazywała się także w stworzonych przez nią kreacjach. Nic więc dziwnego, że gdy nadszedł moment zaprezentowania owoców współpracy, wokalistka z dumą pochwaliła się swoim sukcesem w mediach społecznościowych. Dua Lipa opublikowała serię zdjęć w czarnej sukni z wycięciami, a także zdjęcia i film zza kulis powstawania linii ubrań.

Dua Lipa w niecodziennej odsłonie

Wokalistka często lubi zaskakiwać zwariowanymi kreacjami. Dua Lipa nie raz pojawiała się w kampowych lookach i raczej daleko jej do zasady "mniej znaczy więcej". Dlatego też może dziwić fakt, że tym razem gwiazda zdecydowała się na długą, czarną sukienkę. Niech was to jednak nie zwiedzie - kreacja artystki posiadała odważne wycięcia, które eksponowały plecy, a także dekolt.

Tył sukienki wygląda dość niepozornie. Jednak wystarczyło, że wokalistka odwróciła się przodem do aparatu i zaprezentowała intrygujące zdobienia. Górna część kreacji przypomina dwie kieszenie, które połączone są ze spódnicą jedynie kilkoma czarnymi paskami.

Ciekawym elementem są także czarne, skrzyżowane z przodu ramiączka oraz złote guziki, które pasują do dużych kolczyków w stylu vintage. Dua Lipa postanowiła dodać do stylizacji bransoletę oraz kilka pierścionków z motylami - to właśnie ten motyw dominuje w kolekcji Dua Lipy x Versace.

Dua Lipa stworzyła ubrania z ikoną mody

Kolekcja "La Vacanza" nawiązuje do pierwszych lat funkcjonowania domu mody Versace. Łączy też modne trendy 2023 roku z elementami z lat 90.

Kolekcja Dua Lipy i Donatelli Versace miała premierę 23 maja w Cannes. W projektach artystek pojawiają się intensywne kolory różu oraz turkusu, które mają przypominać o morskich falach basenu Morza Śródziemnego. Oprócz tych barw, w kolekcji znajdziemy też grochy, motyle oraz sporo błysku.

