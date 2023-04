Tylko dwa procent z nich podejmuje się pracy. Neuronietypowi są wśród nas

"Patrz. 'Świry' chcą odebrać nam pracę"

- Nasz obecny pracownik całe życie borykał się z tym, że wszyscy uważali go za "trochę dziwnego". W poprzedniej pracy nie czuł się do końca dobrze. Czegoś brakowało. Kiedyś jego partnerka, która pracowała w IT, pokazała mu naszą stronę i powiedziała: "Patrz, 'świry' chcą nam odebrać pracę". Zaczął się wówczas zastanawiać i wczytywać się w to, czym jest autyzm.