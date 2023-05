Urbańska włożyła "nagi kombinezon". Fani nie szczędzili komplementów

Natasza Urbańska to zdecydowanie gwiazda wielu talentów. Jest tancerką, aktorką telewizyjną, teatralną i musicalową, a do tego wokalistką. Oprócz tego zajmowała się prowadzeniem programów telewizyjnych oraz przez wiele lat trenowała gimnastykę. Wszystkie talenty sprawiają, że Urbańska musi nadążać za modowymi trendami — na ściankach pokazuje, co to znaczy styl i oryginalność.