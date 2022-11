Nie wiesz, jak ustawić się do zdjęcia? Sprawdź te urocze pozy

Podobno nie ma osób niefotogenicznych. Są tylko osoby, które nie wiedzą, jak dobrze zapozować. Jednak tego szybko można się nauczyć, dzięki zgłębianiu świadomości swojego ciała i odpowiedniemu ustawieniu się względem aparatu. Sprawdź, jakie rady ma jedna z tiktokerek, publikująca pod pseudonimem @tori.smi. Sprawią, że zyskasz pewność siebie, ustawiając się do zdjęcia.

Trendem, który obecnie rządzi w mediach społecznościowych, jest wykonywanie zdjęć "z dołu". Poproś osobę, która trzyma aparat, by ustawiła go jak najbliżej ziemi. Jeśli stoisz na schodach, unieś zewnętrzną nogę ku górze, a rękę oprzyj na poręczy. Możesz też dłonią podrzucić włosy, odchylając głowę w jedną ze stron. Proste, prawda?

Aby dobrze wyjść na zdjęciu, nigdy nie stawaj wyprostowana, przodem do obiektywu. Jedną nogę wysuń do przodu i ugnij. Twarz skieruj w górę i podnieś jedną rękę w jej kierunku. Drugą dłoń połóż na biodrze i viola! Świetne zdjęcie gotowe.

To bardzo ładna poza, która często pojawia się na kontach influencerek. Odwróć się tyłem do aparatu, a twarz skieruj w stronę fotografa. Jedną rękę puść luźno wzdłuż ciała, a drugą się obejmij. Nie zapomnij o ugięciu jednej nogi. Teraz tylko uśmiech i gotowe!

To fajna alternatywa dla powyższych propozycji. Ciekawe zdjęcie, które można też wykonać, pozując na siedząco. Dobrze wyjdziesz na fotografii, jeśli obie nogi będą lekko nad ziemią, jedna bardziej, druga mniej zgięta. Jeśli tak jak titkokerka masz kapelusz, możesz jedną ręką chwycić jego rondo. Teraz tylko uśmiech lub nostalgiczne spojrzenie w dal i zdjęcie gotowe.

