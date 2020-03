Vanessa Hudgens o koronawirusie. "Ludzie będą umierać, ale to nieuniknione"

31-latka podczas streamingu w sieci nie gryzła się w język i mówiła wprost, co sądzi o koronawirusie. Najpierw stwierdziła, że kwarantanna, która miałaby potrwać w USA nawet do lipca, nie ma sensu. Jej zdaniem, powód zawieszenia jej powinien być oczywisty. – Wiecie co, przepraszam, ale to wirus. Ludzie będą umierać, co jest straszne, ale chyba… nieuniknione? Więc może nie powinnam brać udziału w kwarantannie – usłyszeli internauci.