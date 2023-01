W piżamie na ściankę? Zaskoczyła nietypową stylizacją

Małgorzata Foremniak jest jedną z gwiazd, które pojawiły się na środowym pokazie marki Marc Cain podczas berlińskiego tygodnia mody. Co więcej, aktorka zaskoczyła wszystkich nietypową stylizacją, wybierając na tę okazję nieco "piżamowy look". Niestety, nie wszystkim może się on spodobać.