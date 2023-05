Wciągnij to odkurzaczem. Pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu

Umyj szczotkę tym preparatem. Pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu

Chociaż roboty sprzątające i pionowe odkurzacze bezworkowe cieszą się coraz większą popularnością, klasyczne odkurzacze workowe kupowane są najczęściej. Głównym powodem jest cena, bowiem dobry odkurzacz workowy można kupić już za nieco ponad 200 złotych. Odkurzacze workowe mają jednak to do siebie, że po czasie z ich wnętrza zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach. Zwykle wystarczy włożyć nowy worek, żeby pozbyć się odoru. Co jednak w przypadku, kiedy utrzymuje się on nawet po jego wymianie?