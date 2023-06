Weekendowy horoskop miłosny – 9-11 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – weekendowy horoskop miłosny, 9-11.06.2023

Dawna miłość powróci do życia Raka, co może go bardzo zaskoczyć, jak również wprowadzić do jego harmonijnego życia mnóstwo niespodziewanych komplikacji. Jak zawsze, wszystko zależy od indywidualnej decyzji. Nikt nie podejmie jej za Raka, który najlepiej wie, czego chce, i czy ta gra warta jest świeczki. Jeśli nie, może lepiej nie burzyć osiągniętego z trudem spokoju?