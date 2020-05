Weronika Rosati na okładce "Glamour". Gdy zaczęła się kwarantanna, zaczęła martwić się o ofiary przemocy domowej

Weronika Rosati o pandemii

Jak jednak zaraz dodała, szybko zaczęła organizować swój czas tak, by nie spędzać go na snuciu czarnych wizji. Przyznała, że stała się bardziej kreatywna i pracowita. – Skupiłam się na rytmie dnia, na rutynowych czynnościach, które nadają mu bieg. I doceniłam ten czas przymusowej izolacji, przede wszystkim za to, że mogę być non-stop ze swoim dzieckiem – podkreśliła aktorka.

Weronika Rosati o przemocy wobec kobiet podczas pandemii

Codziennie o tym myśli, bo sama to nie tak dawno przeżywała. I do dziś ponosi konsekwencje swojego wyznania sprzed ponad roku, gdy publicznie wyznała, że były partner stosował wobec niej przemoc. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Robertowi Śmigielskiemu zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się. Grozi mu kara 5 lat więzienia. Od tamtej pory gwiazda jest zaangażowana w pomoc ofiarom, więc nie można się dziwić, że znów zabiera głos.

– W Polsce tematu nie było, dlatego go poruszyłam. Nasze instytucje są wobec przemocy bezradne – jedyne, co możemy zrobić, to mówić o tym głośno, zwrócić uwagę na to, co się dzieje wokół nas, reagować na krzyki za ścianą. Tępić przemoc. Bezwzględnie – zaznaczyła. – W Stanach, gdy kobieta zgłasza przemoc, mężczyzna, który ją katuje od razu dostaje zakaz zbliżania się i musi opuścić ich dom – dodała. Liczy, że los ofiar w Polsce zmieni uchwalona niemal jednogłośnie przez Sejm ustawa o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy.