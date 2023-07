Wetrzyj w muszlę. Produkt do samochodu zdziała cuda

Po dokładnym umyciu toalety opróżnij z niej wodę. Wystarczy zakręcić zawór spłuczki, a następnie opróżnić resztkę wody za pomocą np. plastikowego kubka. Po tym wytrzyj muszlę do sucha. Posłuż się miękką i suchą szmatką, której nie będziesz później używać np. do wycierania blatów czy naczyń. Na końcu wetrzyj w powierzchnię muszli toaletowej wosk samochodowy. Postaraj się nie ominąć żadnego miejsca. Pozostaw go tak na 10-15 minut. Po tym czasie odkręć zawór spłuczki. Wosk osadzi się na powierzchni, tworząc warstwę zabezpieczającą. Wszelkie nieczystości, zamiast "przyczepiać się" do powierzchni muszli, spłyną z niej. Dla lepszego efektu powtarzaj ten zabieg co dwa, trzy miesiące.