"Wizerunek bywa pułapką". Monica Bellucci kiedyś i dziś

Monica Bellucci to symbol piękna. Jej fenomen opiera się nie tylko na urodzie i kształtach sylwetki, ale przede wszystkim na inteligencji, pewnym spojrzeniu, odwadze i samoświadomości. Włoska gwiazda kina udowadnia, że kobiecość nie kończy się po 50. roku życiu. Przeciwnie – jest jak przysłowiowe wino. Świadomość zdobywana latami, a także samoakceptacja to cechy, którymi przyciąga do siebie Monica Bellucci. Muza reżyserów i fotografów, ikona świata mody i inspiracja milionów kobiet na świecie — właśnie zaprezentowała się na premierze nowego filmu w wyjątkowej kreacji.