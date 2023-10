Włożyła golf. Ale dół sukienki to już całkiem inna bajka

We wtorek, 10 października, Dorota Gardias poprowadziła galę PGE Ekstraligi. Ten wieczór prezenterka może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Kiedy tylko zeszła ze sceny i opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z imprezy, fani momentalnie zasypali ją lawiną pozytywnych komentarzy. Suknia odsłaniała co nieco, ale też pozwoliła zachować klasę i przyciągające niedopowiedzenie.