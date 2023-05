Wrzuć do muszli jeden ząbek. Rano będziesz zaskoczony

Aby je przygotować, należy dobrze wymieszać ze sobą pół szklanki kwasku cytrynowego, 1/3 szklanki sody oczyszczonej, kilka kropel ulubionego olejku eterycznego i łyżkę wody. Następnie mieszankę przekładamy do foremek na lód, zabezpieczamy, wkładamy do zamrażalnika i gotowe. Domową kostkę wystarczy wrzucić do ubikacji, odczekać około 15 minut i spuścić wodę, a toaleta będzie czysta.