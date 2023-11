Wskoczyła w minisukienkę. Ale spójrzcie tylko na buty

Mała czarna Edyty Golec otrzymała intrygującą towarzyszkę

Klasyka w damskiej szafie? To bez wątpienia mała czarna. Edyta Golec na potrzeby sesji zdjęciowej wskoczyła w minimalistyczny, opinający ciało model z gładkiego materiału. Warto zainwestować w podobną kreację, gdyż będzie ona pasowała niemalże do wszystkiego, a problem pod tytułem "w co mam się ubrać?" na wieczorne wyjście zniknie bezpowrotnie.