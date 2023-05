Wyszła do baru i już nie wróciła. Gwiazda "Big Brothera" zmarła, mając zaledwie 37 lat

Monica Sirianni to pochodząca z Australii celebrytka, która w latach 2011-2012 wzięła udział we włoskiej edycji "Big Brothera", dzięki któremu zyskała popularność. Ostatnio nieco wycofała się z show-biznesu. Teraz do mediów wypłynęła informacja o nagłej śmierci 37-latki.