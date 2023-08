Wyszła na ulicę w mini. Ale to sweter przykuł całą uwagę

Mniej znaczy więcej

W kontrapozycji do krzykliwych kolorów, dekoltów, ekstrawaganckich zdobień i rzucających się w oczy fasonów - staje "on". Cichy, prosty, ale wyrafinowany trend o nazwie "old money". W ostatnim sezonie głośno zrobiło się o elegancji, która nie ma nic wspólnego ze splendorem i dosłownie rozumianym bogactwem. W świecie mody zadomowiła się niezwykle wysublimowana odsłona "dobrego stylu", która bazuje na świetnej jakości materiałach, naturalnej kolorystyce i perfekcyjnych krojach.