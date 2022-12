Wziął w ramiona Katarzynę Cichopek. Tylko spójrzcie na jej minę

Cichopek i Kurzajewski skupiają uwagę fanów "PnŚ". "»Pytania na śniadanie« nie traktujemy jak randek"

Cichopek i Kurzajewski nadal prowadzą razem "Pytanie na śniadanie". Gwiazda "M jak miłość" podkreślała, że obydwoje podchodzą do tego w pełni profesjonalnie. "»Pytania na śniadanie« nie traktujemy jak randek: To nasza praca, którą traktujemy profesjonalnie. Jesteśmy przedstawicielami naszych widzów, więc nie pozwalamy sobie na prywatne gesty i czułości. Prowadzimy bardzo dynamiczne życie zawodowe. Często po »PnŚ« mam plan zdjęciowy i dzieciaki, którymi muszę się zająć, odebrać je ze szkoły. Tych obowiązków jest mnóstwo. Ale gdy mamy wspólny czas, to go razem spędzamy" - mówiła Cichopek na łamach "Faktu".